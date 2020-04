Totally Reliable Delivery Service est un jeu de plateforme basé sur les lois de la Physique où votre personnage devra effectuer des livraisons à divers points de la carte composée de multiples villes possédant chacune leurs missions propres. Le jeu, développé par We’re Five Games et édité par tinyBuild Games, est sorti le 1er avril dernier et est disponible sur PC, PS4, Xbox One, Switch, iOS et Android.

Conditions de test : Nous avons parcouru toutes les villes et îles du jeu en modo solo et en multijoueur à 2 joueurs en local pour un total de 6h de jeu sur PS4 Pro. Nous avons accompli environ la moitié des livraisons proposées.

La Poste au service de la Physique

Bienvenue dans le monde loufoque de Totally Reliable Delivery Service. Vous comprendrez assez vite qu’il n’y aura pas d’histoire à découvrir. Vous êtes lancé dans votre quête des colis livrés dès le début de votre partie avec pour objectif de terminer le plus rapidement possible vos livraisons et cela sans endommager de trop les colis en question.

Vous aurez pour cela de multiples moyens de locomotion à votre disposition afin d’aider votre personnage totalement désarticulé à évoluer dans un monde où les lois de la Physique seront mises à mal. Le concept, bien que minimaliste, fonctionne dès le début. On a envie de découvrir toutes les possibilités qu’offre ce monde déjanté.

Un monde dé-janté et pas très réussi

Au bout de quelques missions, votre envie irrépressible d’aller visiter le monde s’ouvrant à vous, vous poussera à tester chaque véhicule (que vous pourrez mettre à mal), montgolfière, hélicoptère, trampoline et autres jetpacks et à voir comment réagit votre personnage dans ces situations. Ce que propose le jeu vous permettra ainsi de mener à bien votre vie virtuelle sans vous soucier réellement du temps qui passe puisque rien ne vous oblige à réaliser les missions dans un ordre précis ou les unes à la suite des autres.

Et pourtant, ce que l’on peut reprocher au jeu, hormis ses graphismes vraiment très simplistes voire pas très réussis, c’est sa répétitivité. L’ennui vous gagnera vite car les 130 missions que propose le jeu, bien que différentes dans leur cheminement, se ressemblent pratiquement toutes. On se retrouve ainsi à prendre plus de « plaisir » à visiter les lieux dans les moindres recoins pour tomber sur un crabe qui tourne en rond ou encore un petit train qui fait le tour de l’île principale, plutôt qu’à réaliser ce pourquoi on nous a envoyé ici : livrer des colis.

Le jeu propose également plusieurs DLC afin de diversifier les régions traversées. Disponibles sous forme d’îles disséminées autour de votre île principale, vous pourrez parcourir au choix un monde futuriste ou encore une énorme île servant de plateau de cinéma. Mais l’aspect découverte dépassé, ces DLC n’apportent finalement que quelques missions de livraison supplémentaires et leur intérêt s’essouffle aussi rapidement que le reste. Tout cela sans parler de la bande-son, presque inexistante (ou du moins redondante) hormis les bruits de collisions réalistes.

Une personnalisation poussée et des bugs poussifs

Quand vous découvrirez une nouvelle zone ou que vous réaliserez une action inédite jusqu’à présent, vous débloquerez ce que le jeu appelle des maquillages. Ce sont en réalité des variantes disponibles à tout moment dans le menu personnalisation afin de changer l’aspect de votre personnage, de quoi réaliser des fantasmes inavoués ou de tester un nouveau look.

Le jeu propose réellement de nombreuses options de personnalisation et le DLC Dress Code disponible à l’achat vous proposera 80 objets personnalisables supplémentaires. Sans être très originales, elles auront le don de toujours surprendre le joueur qui s’empressera de les appliquer à son personnage.

Par ailleurs, on regrettera vivement le manque d’attention des développeurs à l’environnement et au développement des graphismes vraiment très simplistes notamment ceux des personnages. N’espérez pas également rentrer dans les bâtiments, tous inaccessibles. Nous n’avons pas pu passer à côté de certains bugs gênants, notamment lorsque notre personnage reste bloqué dans la boîte dans laquelle il vient de livrer un colis quand ce n’est pas en passant à l’intérieur d’autres objets du décor.

Un gameplay énervant à souhait

Bien que l’on sache pertinemment que l’on aura affaire à un gameplay différent des autres jeux du fait de l’aspect « ragdoll » assumé de votre personnage et du monde soumis à une Physique unique, on ne peut s’empêcher de s’agacer parfois quand on ne parvient pas à réaliser l’action voulue comme on le voudrait. Ce sera tout de même jubilatoire de voir comment vous pourrez parvenir à désarticuler votre personnage lors de carambolages ou de chutes vertigineuses.

Si vous avez l’habitude de ce genre de gameplay, vous ne devrez pas trop être perturbé. Mais on regrettera toutefois la manière poussive de vous faire remarquer que vous allez avoir du mal à effectuer vos livraisons sans déboires. La maniabilité de votre personnage (et surtout de certains véhicules) est parfois tellement aberrante qu’on se surprendra quelques fois à laisser en plan le colis pour aller visiter le monde bien plus intéressant.

Ainsi, à vous de jauger correctement vos déplacements et vos mouvements car le moindre écart vous enverra soit dans un mur, soit sur une bouche d’aération qui vous enverra valser à une dizaine de mètres, soit vous fera perdre votre colis ou vous fera tomber de haut avant de devoir tout recommencer. Patience et maîtrise de soi sont donc les deux maîtres mots pour jouer à Totally Reliable Delivery Service, à ne pas mettre donc entre toutes les mains.

Un énorme potentiel à plusieurs

Il ne fait aucun doute, le mode multijoueur disponible dévoilera tout le potentiel de Totally Reliable Deliery Service. En effet, en jouant de 2 à 4 joueurs en local ou en ligne en écran scindé, vous aurez à réaliser les mêmes livraisons en vous aidant afin d’obtenir le meilleur score possible. Tandis que l’un guidera le véhicule, un autre pourra maintenir le colis pour ne pas qu’il tombe.

De quoi promettre de nombreux fous rires en cas d’échec cuisant ou en cas d’expériences loufoques tentées dans ce monde grouillant de possibilités. D’ailleurs, des mini-jeux sont également disponibles avec notamment des courses de voitures pour de bons moments entre amis.