L’éditeur Microids poursuit ses nombreux remasters/remakes en s’attaquant cette fois-ci à Titeuf. Le soft s’intitule Titeuf Mega Party, et n’est ni plus ni moins qu’une simple refonte du fameux Titeuf Mega Compet’, sorti en 2004 sur PC, PS2 et Game Boy Advance. Le titre est d’ailleurs développé par Balio Studio, un studio belge qui semble être à son premier jeu. Cela fait donc 16 ans que le jeu original est sorti, et ce « remake » – si on peut vraiment l’appeler ainsi… – ne fait absolument rien pour redorer le blason du jeu original, déjà bien moyen à l’époque.

Conditions de test : Nous avons bouclé Titeuf Mega Party en moins de deux heures en faisant tous les mini-jeux et son mode « histoire » nommé L’année scolaire. Le jeu a été testé sur PS4 Pro.

Titeuf Mega Party, ou le remake/remaster doté d’un contenu famélique

Vous aviez déjà touché à Titeuf Mega Compet’ auparavant ? Si oui, sachez que le contenu sera le même dans Titeuf Mega Party. En arrivant sur le menu, vous aurez dans un premier temps le mode L’année scolaire. Ici rien de nouveau, il s’agit du mode histoire du soft découpé en trois épisodes, ce qui signifie trois zones de jeu. On suivra les aventures de notre bon vieux Titeuf qui après avoir regardé une émission sur le clonage, doit réussir de nombreux défis afin de vaincre le clonage…

Pas de doute, on est bel et bien dans l’univers de Titeuf soit dans le débile au possible, et forcément dans le pipi caca prout. Au moins, c’est fidèle à l’univers de la BD et du dessin animé. Ceci dit, sachez cependant qu’après ce mode histoire peu intéressant qui se termine en moins de deux heures tout de même, c’est vraiment tout ce qu’il y a à se mettre sous la dent. En effet, les autres modes de jeu à savoir Duels, Mega Duels, Duels de la mort et Méga Balaise se suivent et se ressemblent.

Pour faire simple, il s’agit là de modes qui vous proposent de refaire les mêmes mini-jeux sous différentes formules et empruntant toujours le même chemin. Rien de bien transcendant, et notez bien entendu que le titre se joue jusqu’à 4 joueurs en local. De quoi rallonger un petit peu la durée de vie de Titeuf Mega Party le temps d’une soirée entre potes. Concrètement pour 29,99 €, la pilule a du mal à passer car après deux heures de jeu et avoir passé un petit moment sur les mêmes autres modes, vous aurez fait le tour du jeu, dénué de nouveautés… Triste.

C’est pô juste d’être aussi mauvais

Grossièrement pour en arriver au gameplay, le jeu se découpe en deux phases sur le mode « histoire ». La première est une phase semi-ouverte où vous contrôlez votre personnage parmi les dix disponibles entre Titeuf, Jean-Claude, Nadia, Vomito, Morvax, Nathalie, Dumbo, Puduk, Julie et Manu. Vous devrez la plupart du temps parler aux personnages afin de savoir où aller et quoi faire pour pouvoir ensuite enclencher le prochain mini-jeu, et ainsi de suite.

En clair, la phase semi-ouverte est organique avec les mini-jeux, car cette séquence-là est un élément propice à l’activation desdits mini-jeux. Si vous réussissez ces derniers par ailleurs, vous augmentez votre jauge contre l’IA. Une fois un certain seuil de la jauge atteint et les mini-jeux de la zone terminés, vous pourrez automatiquement passer au niveau suivant.

En somme on vous le donne en mille, le titre est véritablement soporifique et sur cette séquence de jeu semi-ouverte n’apporte rien, et s’offre des déplacements, des animations archaïques et un manque d’indication sur parfois quoi faire pour activer le prochain mini-jeu et ainsi progresser.

La jouabilité frôle aussi le néant absolu sur la seconde séquence de jeu avec les mini-jeux. Globalement, il s’agira les trois quart du temps de marteler diverses touches pour éviter de vomir, pour accélérer dans une course tout en évitant des obstacles, voire vous déplacer pour éviter divers projectiles comme des boules de neige… Il y aura aussi quelques mini-jeux de rythme, qui ne sont pas transcendants pour un sou.

En clair, on trouve là un gameplay totalement minimaliste, dont plus de la moitié des mini-jeux manquent d’inspiration ou se recyclent, et ne sont pas du tout équilibrés. La faute à une IA qui même en mode une étoile sur trois devient tantôt une machine de guerre, tantôt amorphe.

On ne va pas se mentir c’est une catastrophe, et mis à part quelques mini-jeux légèrement retravaillés pour un peu plus d’accessibilité sur ce remaster, c’est le désert absolu. On se demande vraiment pourquoi les développeurs ont voulu faire revivre ce titre qui était déjà moyen à l’époque, plutôt que de faire un vrai nouveau jeu Titeuf beaucoup plus abouti.

Un remake/remaster aussi vomitif techniquement que Vomito

Le massacre de ce remake/remaster ne s’arrête pas là, car Titeuf Mega Party s’offre une refonte paresseuse et trop simpliste. Hormis quelques modèles retravaillés et des textures un chouïa plus fines, le titre conserve les défauts du jeu original. Nous retrouvons de ce fait des textures à la ramasses, des zones relativement vides, dénuées de vie et dotées d’arrière-plans d’une mocheté innommable. Les animation sont également d’un autre âge, et assez risibles dans les cinématiques.

Vous assisterez aussi à des bugs hallucinants en ingame ou lors des cinématiques avec des textures qui disparaissant carrément. Le clipping est même présent sur certains mini-jeux, et des chutes de framerate ont même été signalées sur PS4 Pro. Concrètement, Titeuf Mega Party flirte visuellement entre la PS2 et la PS3, pour un résultat qui est juste scandaleux et indigne des consoles actuelles. Le prix est aussi une vaste blague, car il est quand même tarifé à 29,99 €.

Seule la bande-son viendra un minimum sauver les meubles. Effectivement, il y a dans un premier temps les doublages officiels du dessin animé, ce qui n’est pas du luxe. A contrario, la synchro labiale est aux fraises dans les cinématiques. En sus, les diverses musiques, même si elles restent pas trop mauvaises, ne seront que trop peu nombreuses et tourneront en boucle jusqu’à vous agacer.