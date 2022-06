Zorya: The Celestial Sisters

Zorya: The Celestial Sisters est un jeu de réflexion se déroulant dans un univers enchanteur et mettant l'accent sur la coopération. Deux déesses sœurs, qui ont été séparées, se lancent dans une quête pour se retrouver. Solveig, déesse du soleil, est capable d'exploiter l'énergie solaire et de contrôler le temps tandis qu'Aysu, déesse de la nuit, doit se cacher de la lumière mais peut se servir des ombres projetées par l'environnement pour se déplacer.