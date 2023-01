Way to the Woods

Way to the Woods est un jeu d'aventure et de réflexion dans lequel on contrôle un cerf et un faon dans un monde où plus aucun humain ne semble résider. Le but du jeu est de ramener ces animaux au sein de leur foyer, leur forêt, et ce en traversant des décors qui sont parfois recouvert d'étranges ombres qui bloquent le chemin. Il faudra suivre le chemin de la lumière et résoudre quelques énigmes tout en n'hésitant pas à casser quelques vitres ou objets grâce aux bois du cerf.