They Always Run

They Always Run est un action-platformer 2D développé et édité par Alawar Premium. Se déroulant dans un univers à l'ambiance façon western de l'espace, le joueur ou la joueuse incarne Aidan, un chasseur de primes à trois bras, enchainant les contrats lui demandant de traquer les criminels les plus dangereux. Accumulez de l'argent, améliorez votre équipement, débloquez de nouvelles capacités et obtenez de précieuses informations afin de faire toute la lumière sur une conspiration à l'échelle de la galaxie.