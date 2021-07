The Amazing American Circus

The Amazing American Circus est un deck-builder co-développé par Kablater et Juggler Games et édité par Kablater. Intégrant des mécaniques de gestion, de simulation économique et d'exploration, le titre vous invite à prendre les reines d'un cirque itinérant sans aucune renommée. Pour changer cela, vous devrez parcourir les Etats-Unis du sud-ouest au nord-est, entre la fin du 19ème et le début du 20ème siècle, en recrutant et améliorant les membres de votre propre troupe d'artistes tout en vous adaptant au public qui assistera à vos représentations. Votre objectif : surpasser P.T Barnum, le plus grand showman de la planète.