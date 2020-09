Superhot: Mind Control Delete

Superhot: Mind Control Delete est la suite de Superhot, ce FPS si particulier où rien ne se passe autour du personnage tant que le joueur ne fait aucune action. Avec un gameplay qui mise toujours sur le style et la variété d'exécution, cet épisode propose de nouvelles mécaniques, des armes inédites, des ennemis plus intelligents, des nouveaux personnages à incarner aux différents builds, et d'autres nouveautés qui font de cet opus bien plus qu'une extension.