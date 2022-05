Spiral

Spiral est un jeu narratif développé et édité par Folklore Games. On y suit Bernard, une personne atteinte de dégénérescence cognitive qui explore ses souvenirs les plus chers une dernière fois avant de les perdre. Vos efforts permettront de conserver certains détails plus ou moins longtemps avant l'inéluctable. Le jeu permet donc à la fois de découvrir petit à petit la vie du personnage mais aussi d'aborder le thème des maladies touchant la mémoire du point de vue d'une personne qui en souffre. Des efforts ont notamment été fait au niveau de la musique pour travailler cet aspect de l'expérience.