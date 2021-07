Shadowverse Champion’s Battle

Shadowverse Champion's Battle est un jeu de cartes développé par Cygames et édité par Marvelous Europe. Se déroulant dans l'univers de la série animée japonaise, cet épisode exclusif à la Nintendo Switch est une adaptation du titre multijoueur Shadowverse sorti sur PC et mobiles en 2016. Parmi les nouveautés proposées par cet opus, on notera la présence d'une campagne solo permettant aux débutants de découvrir la licence ainsi que l'ajout d'animations en combat.