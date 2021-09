Read Only Memories : Neurodiver

Read Only Memories : Neurodiver est un jeu d'aventure développé et édité par MidBoss. Se déroulant dans le même univers que 2064: Read Only Memories, le joueur ou la joueuse incarne ES88, une télépathe chargée de traquer le Golden Butterfly, un médium constituant une grande menace pour la ville de Neo-San Francisco. Infiltrez-vous dans les souvenirs des gens que vous croiserez grâce au Deep Dive Neurodiver pour retrouver votre cible dans cette épopée à plusieurs fins.