Pro Cycling Manager 2021

Gérez votre équipe de coureurs dans Pro Cycling Manager 2021. Désormais, les championnats d'Europe en course en ligne et contre-la-montre figurent dans la saison. Il faudra batailler sévère car l'IA a été retravaillée et la construction des équipes se veut plus réaliste à l'instar de la météo du jeu qui se base sur de véritables données météorologiques des différentes étapes. Enfin, il est possible de définir soi-même les objectifs de chacun de ses coureurs en prenant en compte leurs fatigues respectives.