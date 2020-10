Orangeblood

Orangeblood est un J-RPG au tour par tour en 2D, au style rétro et à la direction artistique en pixel art, prenant place à la fin du 20e siècle dans un Japon alternatif. Sur l'île New Koza, au large d'Okinawa, quatre héroïnes, Vanilla, Machiko, Jackie et Yazawa, s'unissent pour affronter robots-tueurs, yakuzas et bien d'autres dangers que l'île, corrompue par le crime et les affaires illégales, leur réserve.