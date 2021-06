Lost Eidolons

Dans un monde médiéval, joignez l'aventure de Eden, un mercenaire qui a été disgracié à cause d'un complot qui a précipité votre rival, Ludivictus, en tant qu'Empereur. Dans des combats stratégiques au tour par tour, vous pourrez recruter plus d'une trentaine de mercenaires dans votre armée et développer vos affinités avec chaque nouvelle unité. Lost Eidolons recense une multitude d'équipements, de sorts ainsi qu'une douzaine de classes différentes. Le titre livre alors un périple ponctué par des dilemmes moraux, des trahisons et des adieux amers. Le tout est accentué par une bande-son réalisée par Clark Aboud (Factory Town, Slay the Spire).