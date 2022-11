Ghost Song

Ghost Song est un jeu d'action aventure en 2D de type metroidvania développé par Old Moon et édité par Humble Games. Sur une Lune désolée appelée Lorian, une nécro-armure se réveille d'un long sommeil. Vivez une aventure en 2D pleine d'introspection, de mystères ancestraux et de terreurs cosmiques. Explorez de vastes cavernes et débloquez des capacités pour découvrir tous les secrets de ce monde inconnu.