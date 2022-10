Dropsy

Dropsy est jeu indépendant édité par Devolver Digital et développé par Tendershoot proposant une aventure point and click dans un monde ouvert en pixel-art. Le joueur incarne un clown hideux ayant pratiquement tout perdu à cause d'un terrible accident et qui cherche à se racheter auprès de ses contemporains en leur distribuant des câlins. Dans cette aventure introspective atypique, le joueur doit résoudre des énigmes variées et percer de sombres secrets.