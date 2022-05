Zorro The Chronicles

Zorro The Chronicles est un jeu d'action développé par BKOM Studios et édité par Nacon. Inspiré du dessin animé français Les Chroniques de Zorro diffusé en 2015 et 2016, le joueur ou la joueuse est invité(e) à incarner le personnage de Zorro ou celui de sa sœur Ines afin de protéger les plus faibles et les innocents des forces dirigées par le sergent Garcia et le capitaine Monasterio dans la Californie espagnole du XIXe siècle.