You Suck at Parking

You Suck at Parking, c'est un jeu de course un peu particulier, puisqu'il est le seul au monde à proposer, non pas d'arriver premier au bout d'un circuit, mais de se garer correctement sur une liste de plusieurs places de parking. Le tout avec une vue de dessus rappelant fortement la série Micro Machines. Non content de proposer un mode online où huit joueurs peuvent s'affronter, You Suck at Parking dispose d'une campagne solo.