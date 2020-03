Wingspan (A Tire d’Ailes)

Wingspan est un jeu de stratégie primé et relaxant à base de cartes d'oiseaux pour 1 à 5 joueurs. Chaque oiseau dont vous posez la carte déclenche un enchaînement de combinaisons puissantes dans l'un de vos trois habitats. Votre but est de découvrir et d'attirer les meilleurs oiseaux dans votre réseau de réserves naturelles.