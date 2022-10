The Valiant

The Valiant est un jeu de stratégie en temps réel développé par KITE Games et édité par THQ Nordic. Prenant place dans l’Europe et le Moyen-Orient du XIIIe siècle, les joueurs et les joueuses y suivent l'histoire de Théodoric d’Akenburg, un ancien croisé lassé de la cruauté de la guerre, qui doit reprendre les armes afin d'empêcher son ancien compagnon d’armes, Ulrich de Grevel, de récupérer tous les fragments du bâton d’Aaron, un artefact antique capable de détruire le monde.