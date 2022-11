The Knight Witch

The Knight Witch est un metroidvania 2D développé par Super Mega Team et édité par Team17. Le joueur ou la joueuse y incarne Rayne, une jeune femme qui possède des pouvoirs et qui va devoir repousser une menace. Le titre allie des éléments de shoot them up dans ses phases d'affrontements ainsi qu'un système de deck de cartes qui permet de lancer divers sorts dévastateurs.