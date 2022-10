Sunday Gold

Développé par BKOM Studios et édité par Team 17, Sunday Gold est une aventure en point and click, incluant des combats au tour par tour et des mécaniques de RPG. Dans un futur dystopique, le joueur incarne un trio de criminels qui tente de percer à jour un sinistre complot. Le titre de Team 17 se présente comme une revisite moderne du genre point and click, intégrant un scénario sombre et une esthétique inspirée des comics.