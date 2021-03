Soulborn

Soulborn est un jeu d'aventure/RPG en monde ouvert qui se déroule 644 ans après le Ragnarök. En effet, le jeu s'inspire de la mythologie nordique et met en scène Brynjar Townshield : un demi-dieu équipé de l'arme légendaire Mjölnir qui pourra revêtir différentes formes d'armes selon le désir du joueur. Le jeu est un mélange de phases de puzzle, d'exploration, d'artisanat et de combat et s'inspire de grands noms tels que la licence Zelda ou celle de The Witcher.