Solitairica

Solitairica est un jeu de cartes de type solitaire aux mécaniques de RPG et de roguelite développé et édité par Righteous Hammer Games. Dans ce titre, vous pourrez tenter de réussir votre partie de solitaire en prenant en compte vos ennemis, dont les compétences sont générées aléatoirement, qui tenteront de vous empêcher de gagner la partie à grands coups d'attaque et d'étourdissement. Faites tout pour vaincre vos ennemis, notamment l'Empereur Stuck.