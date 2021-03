Saviors of Sapphire Wings / Stranger of Sword City Revisited

Saviors of Sapphire Wings est un RPG dungeon crawler dans lequel on incarne un héros qui se réveille 100 ans après avoir été vaincu par le seigneur des ténèbres. Il faudra alors parcourir le monde à la recherche d'alliés prêts à combattre cette menace croissante et avec lesquels il sera possible de tisser des liens de confiance et d'amitié solides. Le jeu s'accompagne également d'une nouvelle version de Stranger of Sword City, un dungeon crawler précédemment sorti en 2016 du même éditeur et du même studio de développement.