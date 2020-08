RPG Maker MZ

RPG Maker MZ est la version d'août 2020 de la série RPG Maker qui a pour but de rendre accessible la création de RPG pour tout le monde. Cette version propose plusieurs améliorations sur son éditeur de cartes avec le retour du système de couches, une personnalisation des personnages étoffée, des animations et effets de particules plus soignés et des commandes d’événements perfectionnées. Pour finir, RPG Maker MZ offre plus de possibilités dans ses combats en proposant le système d'ATB à ces derniers et en incluant plus d'options pour les combats au tour par tour.