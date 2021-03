Revita

Revita est un shooter rogue-lite avec comme avatar un enfant amnésique et perdu dans le métro. Grimpez la tour de l'horloge pour récupérer vos souvenirs en vous frayant un chemin dans les salles et monstres générés procéduralement. Le jeu propose des options poussées afin de personnaliser vos parties et met la santé du personnage au cœur des différentes transactions. Améliorer le protagoniste vous demande donc de sacrifier une part de sa vitalité et il vous faudra trouver un équilibre entre offense et défense pour parvenir au sommet de la tour.