Quantum Knights

Quantum Knights est un TPS façon looter-shooter en ligne développé par Space Dive Games et édité par LINE Games Corporation. Bien qu'on en sache encore très peu sur cette production, elle devrait immerger les joueurs et les joueuses dans un monde ouvert médiéval fantastique où la magie et la technologie coexistent. Côté gameplay, on nous promet une prise en main et des affrontements dynamiques.