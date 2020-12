Ponpu

Ponpu est un jeu qui s'inspire du gameplay de Bomberman où il est question de poser des bombes pour venir à bout des ennemis. Il propose des mécaniques inédites pour se détacher, le tout avec une direction artistique atypique. On y retrouve un solo à travers un mode campagne et du multijoueur jouable jusqu'à quatre avec trois modes de jeu au lancement : match à mort par équipe, chasse aux sous et baston colorée.