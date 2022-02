Panzer Dragoon Voyage Record

Panzer Dragoon Voyage Record est un jeu d'action façon shoot 'em up en vue à la première personne développé par Wildman et édité par SEGA. Conçu entièrement pour les casques et plateformes de réalité virtuelle, ce titre est une compilation réunissant les trois épisodes originales de la saga Panzer Dragoon sortis sur Saturn de 1995 à 1998, à savoir Panzer Dragoon, Panzer Dragoon II Zwei et Panzer Dragoon Saga.