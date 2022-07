Oxide Room 104

Oxide Room 104 est un jeu d'horreur/survival horror à la première personne développé par Wild Sphere vous mettant dans la peau de Matthew, kidnappé et séquestré dans un motel par un cruel scientifique. Armé d'un simple revolver et de votre discrétion, vous devrez explorer l'hôtel envahit par des créatures monstrueuses, résoudre diverses énigmes, et trouver les clés de chaque chambre afin de découvrir la vérité sur votre enlèvement.