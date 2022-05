Neverlooted Dungeon

Neverlooted Dungeon est un dungeon-crawler développé et édité par Wild Mage Games. Il existe un fameux Donjon Jamais Pillé qui contient un Trésor Légendaire et dont personne n'est jamais revenu. Donc pourquoi ne seriez-vous pas la première personne à réaliser l'exploit d'en obtenir les récompenses ? Pour cela, il faudra venir à bout des nombreux pièges et ennemis qui demanderont de l'équipement, de l'adresse mais aussi de l'ingéniosité et de la créativité en jouant avec la physique des éléments du décor, les corps restés après vos précédentes tentatives compris. Il faut bien avouer qu'il y a de quoi se méfier d'un endroit qui semble autant tenir à être exploré même si le moindre recoin regorge de secrets.