Nefasto’s Misadventure: Meeting Noeroze

Nefasto's Misadventure: Meeting Noeroze est un jeu Point and Click développé par Aurora Game Studio. Nefasto est le pauvre héros d'un mauvais jeu mal codé. Suite à un bug, le programme plante et se fait donc désinstaller mais Nefasto parvient à s'en sortir pour explorer le reste de l'ordinateur. Malheureusement, il fait tout bugger sur son passage ce qui met en péril toute la machine qui tentera donc de se défendre. Peut-être que l'une des neuf fins permettra de stabiliser la situation en sauvant le sympathique personnage dans ce qui est un prétexte parfait pour multiplier les hommages à différents genres et surtout les blagues et références méta.