Might & Magic Chess Royale

Might & Magic Chess Royale est un autobattler développé et édité par Ubisoft. Affrontez 99 joueurs sur un échiquier géant et redécouvrez les unités et les héros propres à la licence Might & Magic. Usez de stratégies diverses et variées, profitez des différentes synergies entre les héros,, déjouez les tactiques adverses et essayez d'être le grand vainqueur.