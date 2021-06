Last Kids on Earth et le Sceptre Maudit

Dans la ville postapocalyptique de Wakefield, quatre adolescents survivants se rebellent contre Malondre, un puissant être malfaisant, pour l'empêcher de s'emparer du fameux sceptre maudit. Last Kids on Earth et le Sceptre Maudit propose alors une campagne coopérative ou les joueurs peuvent incarner Jack, Quint, June et Dirk. Plusieurs améliorations sont disponibles et servent aussi à augmenter les performances de leur repère et de leur véhicule de secours. Enfin, pour épauler nos quatre héros, différentes invocations peuvent être appelées en cas de besoin.