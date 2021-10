La Famille Addams : Panique au Manoir

La Famille Addams : Panique au Manoir est un jeu d'aventure et de plateforme en 3D développé par PHL Collective et édité par Outright Games. Jouable seul ou en coopération locale jusqu'à quatre, ce titre vous propose d'aider Mercredi, Pugsley, Gomez et Morticia à sauver le célèbre manoir de la famille Addams de la menace d'un mystérieux visiteur par l'intermédiaire de mini-jeux divers et variés.