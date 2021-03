Kaze and the Wild Masks

Kaze and the Wild Masks est un jeu de plateforme en défilement horizontal qui s'inspire des jeux des années 90. Le titre nous raconte l'aventure de Kaze en route pour sauver son ami Hogo d'une malédiction. La principale caractéristique du titre est celle des masques que Kaze peut porter, qui vont changer son apparence et ses capacités. Kaze pourra alors se transformer en aigle, en tigre ou en requin afin de réussir à accomplir les différents défis, tout en explorant les niveaux à la recherche de secrets.