Ion Driver

Ion Driver est un jeu de courses futuriste développé par Moon Whale Studio et édité par Gammera Nest. Produit dans le cadre du programme PlayStation Talents, ce titre indépendant s'inspire de jeux comme WipEout. Bolides ultrarapides, pistes magnétiques aux multiples courbes et tremplins, affrontement entre les concurrents, on retrouve bon nombre d'ingrédients de la licence culte à l'intérieur du titre. Jouable jusqu'à quatre en local, Ion Driver apporte aussi ses particularités, comme l'absence de bonus en course ou encore la possibilité de straffer sur les côtés avec son vaisseau, ce qui met l'accent sur les capacités de pilotage du joueur afin de remporter la victoire.