Grindstone

Grindstone est un jeu d'aventure/puzzle développé par Capybara Games et édité par Iam8bit. Le titre propose de fracasser des monstres et d'enchaîner les combos pour gagner des pierres précieuses appelées Grindstone. Les accumuler vous permet de fabriquer des équipements pour affronter des ennemis plus puissants. Il embarque plus de 200 niveaux et propose des défis quotidiens pour se hisser dans des classements en ligne.