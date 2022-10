Garfield Lasagna Party

Garfield Lasagna Party est un party game multijoueur jouable jusqu'à 4 en local et en ligne développé par Balio Studio et édité par Microids. Par l'intermédiaire de trois modes de jeu différents (Standard, Challenge et Tournoi), les joueurs et les joueuses sont invité(e)s à participer à un peu plus d'une trentaine de mini-jeux divers et variés mettant en scène quatre personnages iconiques de l'univers de la bande dessinée créée par Jim Davis : Garfield, Odie, Arlène et Nermal.