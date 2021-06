Foreclosed

Jeu vidéo empruntant beaucoup au design de la bande dessinée, Foreclosed est un jeu narratif en plein monde cyberpunk dans lequel on suit Evan Kapnos. Ce fugitif s'est fait déposséder de son identité, de ses implants cérébraux et de son travail. Dans un esthétisme rappelant l'art du roman graphique avec par exemple, l'apparition de plusieurs vignettes à l'écran, il vous faudra lever le voile sur ce complot. Notre héros ne sera toutefois pas sans défense. Il pourra en effet augmenter les capacités de ses armes et de son cerveau pour acquérir différents pouvoirs tels que la télékinésie.