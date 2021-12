Fire Commander

A la tête d'une caserne et de votre équipe de pompiers, Fire Commander vous propose de vivre le quotidien de ces combattants du feu au travers de différentes interventions. Certaines missions seront cependant plus ardues avec des risques divers comme, par exemple, le déversement de produits toxiques. Avec un système de compétences, vous pourrez former vos différentes classes de pompier et mettre à profit plusieurs véhicules et outils pour être le mieux préparé face à ces catastrophes.