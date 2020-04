Deceit

Deceit va mettre vos nerfs à rude épreuve. Inspiré du célèbre jeu du Loup-garou, cinq joueurs vont devoir se faire confiance pour tenter de survivre face au Game Master. C'est à vous de faire les bons choix et ainsi ne pas finir infecté avant la fin de la partie. Deceit utilise le moteur CryEngine et profite d'une ambiance horrifique à souhait pouvant ainsi rapidement faire perdre la raison aux plus fragiles du groupe.