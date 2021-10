Critadel

Critadel est un shooter-platformer roguelike futuriste développé par Pixelian Studio et édité par Nicalis. Proposant des graphismes inspirés des productions sorties sur Game Boy Advance, le titre propose aux joueurs et joueuses d'affronter les nombreux serviteurs de l'Ordre maléfique de Noé qui ont pris le contrôle de la tour géante de Babel. Choisissez un personnage, explorez la centaine d'embranchements intégrée et faites continuellement évoluer votre arsenal d'armes pour parvenir au sommet de l'édifice qui dissimule de vieux documents permettant d'accéder à la vie éternelle.