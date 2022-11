Cosmonious High

Cosmonious High est un jeu en réalité virtuelle qui nous entraîne dans un lycée pas comme les autres, rempli de créatures étranges, mignonnes et très colorées. Le jeu nous demande d'interagir avec ces personnages et à nouer des liens d'amitié avec eux grâce à plusieurs type d'échanges, tandis qu'il est possible de prendre part à des activités et de lancer des pouvoirs puissants, tout en enquêtant sur les problèmes qui se déroulent dans les coulisses du lycée.