Chasseurs de Trolls – Protecteurs d’Arcadia

Chasseurs de Trolls – Protecteurs d’Arcadia est un jeu d'action-aventure en 2.5D situé dans le monde de la série animée Chasseurs de Trolls. Le titre nous permet d'incarner Jimmy Dulac, mais aussi Claire grâce à un mode coopération. Au fur et à mesure du jeu, il est possible d'augmenter son armure et ses compétences pour devenir plus fort, afin de terrasser le troll Porgon.