Blight: Survival

Blight: Survival est un jeu d'action multijoueur à la troisième personne développé et édité par Haenir Studio. Il s'agit d'un jeu médiéval prenant place dans une version alternative du XIVeme siècle et exclusivement axé sur de la coopération à 4 joueurs. Le titre propose également des éléments de roguelite. Il faudra explorer un No man's land, affronter des monstres, ramasser tout ce que vous pouvez trouver et personnaliser votre combattant en changeant ses armes et armures.