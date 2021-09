Big Rumble Boxing Creed Champions

Big Rumble Boxing Creed Champions est un jeu de boxe arcade développé et édité par Survios, les créateurs du titre VR Creed: Rise to Glory. Le joueur ou la joueuse est invité(e) à monter sur le ring afin de montrer ses talents dans la discipline sportive en choisissant parmi 20 personnages emblématiques des films Rocky et Creed tels que Adonis Creed, Rocky Balboa ou encore Ivan Drago. Enchaînez les combos et déclenchez des super techniques afin d'infliger des K.O. spectaculaires à vos adversaires.