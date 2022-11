ASKA

ASKA est un jeu de survie à la troisième personne dans lequel notre but est de faire prospérer une tribu viking. Il faut donc récolter des matériaux pour survivre et construire petit à petit notre camp, afin de résister aux rudes conditions climatiques. Il est possible de construire son propre navire viking pour explorer encore plus loin, avec des ennemis coriaces se mettront en travers de votre chemin. Le titre est jouable jusqu'à quatre, et possède un système de saisons qui ajoutera des nouveautés petit à petit.