Warhammer 40.000: Dartkide diffuse un nouveau trailer et ouvre ses précommandes

Attendu pour le 13 septembre prochain, Warhammer 40.000: Darktide, par les créateurs de Vermintide, s’est fendu d’un nouveau trailer. Qui plus est, le titre en a aussi profité pour ouvrir ses précommandes.

Nouveau trailer en CGI, et les précommandes s’ouvrent

A défaut d’avoir du véritable gameplay, le titre de Fatshark s’est donc illustré dans une nouvelle vidéo en CGI. Même si nous n’y apprenons pas grand-chose, cela nous permet néanmoins d’avoir un petit aperçu des héros que nous pourrons contrôler, et qui vont lutter contre les forces du chaos. Le soft combinera, on le rappelle, armes à feu, magie et corps à corps dans son gameplay, et sera bien évidemment jouable jusqu’à quatre joueurs en coopération, comme ce fût le cas pour Warhammer Vermintide 2.

Outre le trailer, les précommandes se sont également ouvertes pour Warhammer 40.000: Darktide. Le titre proposera sur Steam, Windows Store et Xbox Store deux versions à savoir la mouture basique à 39.99 €, et l’Imperial Edition. Pour la première, vous aurez donc le jeu de base, ainsi que deux armes cosmétiques. Quant à l’Imperial Edition, tarifée à 59.99 €, vous aurez les éléments suivants :

Le jeu de base

Le loyalist Pack avec quatre tenues uniques pour les classes ainsi que huit skins d’armes, un couvre-chef, et un tatouage Ogryn

Un portrait cosmétique Mortis Veteran

Un sac à dos également cosmétique

2500 Aquilas en guise de monnaie premium

Une arme cosmétique, The Atoman Star

Un autre portrait cosmétique Vanguard of the Imperium

Qu’on se le dise, les deux différentes éditions semblent sympathiques, et les joueurs avides de cosmétiques devraient facilement s’y retrouver.

On vous laisse également apprécier les nouveaux screens ci-dessous de Warhammer 40.000: Darktide, qui sera de sortie le 13 septembre prochain sur PC et Xbox Series X/S.