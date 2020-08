Unknown 9: Awakening le projet de Reflector Entertainment se dévoile

Premier jeu vidéo de Reflector Entertainment, Unknown 9: Awakening s’est dévoilé à travers une première séquence d’images durant la Gamescom qui a pris place lors de cette soirée. Cependant, l’univers dans lequel prend place ce jeu est accessible par bien d’autres médias et ne se résume pas seulement à ce jeu vidéo.

Créer un univers avant de créer un jeu

Cela résume bien le pari qui a été lancé par Reflector Entertainment lors de la création du studio en 2017. Ainsi, le monde de Unknown9 devient explorable à travers un roman avec Unknown 9: Genesis, des podcasts avec Unknown 9: Out of Sight, un comic avec Unknown 9: Torment ou des histoires interactives qu’il est possible de découvrir sur le site du studio à ce lien.

Pour résumer ce que propose l’univers de UNKNOWN 9 très brièvement : on sera invité à découvrir les secrets de la Leap Year Society, et neuf immortels seront présents dans ce monde et détiendront les réponses des plus grands mystères de l’humanité. Reflector Entertainment ne se déclare alors pas seulement un studio de jeu vidéo, mais bien un créateur d’univers narratifs sur multiplateforme.

Chaque oeuvre se veut alors complémentaire les unes avec les autres avec des personnages et évènements récurrents sur plusieurs médias. Ce studio est une initiative lancée par Guy Laliberté et Alexandre Amancio, ancien directeur créatif chez Ubisoft qui a notamment officié sur les Assassin’s Creed jusqu’en 2015.

Ce que l’on sait sur Unknown 9: Awakening

En ce qui concerne le jeu vidéo en lui-même, très peu de choses en dehors de la vidéo nous ont été dévoilées. On suivra Haroona, une fille élevée dans les rues de Calcutta en Inde, qui est sujette à des visions détaillant sa propre mort. On apprend que cette aptitude lui permet également d’accéder à une dimension connue sous le nom de Revers, qui lui permettrait alors de manipuler l’invisible.

Un mentor va donc l’aider à affûter ses compétences et maîtriser son talent inné, ce qui lui permettra de partir à la recherche des différents mystères et secrets de cette nouvelle dimension. Ce titre se veut être une expérience narrative dans un jeu de type action-aventure à la troisième personne qui se déroule dans un monde ou l’humanité est au bord de la transcendance, ou de l’autodestruction.